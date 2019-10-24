Doğu Perinçek'le CHP'liler canlı yayında birbirine girdi! Terbiyesiz...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve CHP PM üyesi Erdal Aksünger canlı yayında birbirine girdi. Perinçek'in CHP'lilere yönelik “Siz bugün Amerika’nın piyonlarısınız.” sözleri sonrası ortam gerildi. Perinçek ve Aksünger birbirlerine hakaretler yağdırdı.

Masada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ve Rusya ile varılan mutabakat konuşulurken, tartışma çıktı.

Perinçek’in “Orta Doğu bataklığına battılar diyor CHP" sözleri sonrası Necdet Saraç, “Bataklık değil mi burası?” diyerek tepki gösterdi.

Sizin PKK'nız battı deyince, Öcalan'la görüşmesi hatırlatıldı

Daha sonra Perinçek’in “Sizin PKK’nız battı, HDP’niz battı.” sözlerine, Necdet Saraç sert tepki göstererek, Perinçek’e terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

Apo ile resim çektiren sizsiniz

Saraç konuşmasında, “Apo ile resim çektiren sizsiniz! Bizi PKK’lı ilan etmeyin. Bakın Apo’dan gül alan sizsiniz, PKK ile resim çektiren sizsiniz. Şimdi dönmüşsünüz bizi PKK’lı ilan ediyorsunuz. Önce resminize bakın, önce aynaya bakın. Apo’dan gülü ben almadım. PKK’lıları selamlayan ben değilim.” dedi.

Perinçek: Siz bugün Amerika’nın piyonlarısınız!

Programda daha sonra Doğu Perinçek’in, Saraç ve Aksünger’e yönelik “Siz bugün Amerika’nın piyonlarısınız.” sözleri sonrası ortam gerildi.

Yaşanan tartışmada taraflar, birbirlerine şunları söyledi:

Necdet Saraç: Bu saygısızlıktır, seviyesizliktir.

Erdal Aksünger: Sen gidip oraya yalakalık yapıyorsun Amerika’ya oraya buraya…

Doğu Perinçek: Terbiyesizlik etme.

Erdal Aksünger: Sen terbiyesizlik etme. Bana yalaka diyemezsin.

Doğu Perinçek: Ben yalaka demedim. Terbiyesizlik yapıyorsun.

Erdal Aksünger: Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Yalakalık ne demek? Nerede Amerikan yalakalığı yaptığımızı gördün?

Doğu Perinçek: Siz ezildiniz, bittiniz…

Erdal Aksünger: Bir tane örnek göstersene Amerikan yalakalığına… Amerika’yı en eleştiren adamlardan birisi olarak bana yalaka kimse diyemez…