Türkiye yeni vize muafiyeti anlaşması imzaladı! İşte vizesiz girebileceğiniz 116 ülke

Türk vatandaşlarının vizesiz girebileceği bir çok ülke olmasına rağmen bunlardan pek haberimiz olmuyor. 90 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 16 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Biz de size bunları derledik. İşte vizesiz girebileceğiniz ülkeler...