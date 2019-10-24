Türkiye yeni vize muafiyeti anlaşması imzaladı! İşte vizesiz girebileceğiniz 116 ülke
Rusya'nın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırmasının ardından bugün Surinam ile de vize muafiyeti anlaşması yapıldı. Böylece Türk vatandaşlarının vizesiz girebileceği ülke sayısı 116 oldu.
Türk vatandaşlarının vizesiz girebileceği bir çok ülke olmasına rağmen bunlardan pek haberimiz olmuyor. 90 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 16 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Biz de size bunları derledik. İşte vizesiz girebileceğiniz ülkeler...
Andorra
Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
Antigua ve Barbuda
Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsin.
Arjantin
Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsin.
Arnavutluk
Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır. Arnavutluk'un başkenti Tiran için uçak bileti alarak vizesiz seyahatinizi planlayabilirsiniz.
Azerbaycan
Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsin.
Not: Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize almanız gerekmektedir.
Bahamalar
Kuzey Amerika’da bulunan Bahamalar’a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirsen 8 aya kadar Bahamalar’da kalabilirsin.