Orkid almayın Türkiye'yi gömüyorlar! Kriz çıkaran Orkid Utanç paketleri

Orkid'in hazırladığı Utanç Paketi reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kesim reklamı karalama kampanyası olarak görüp, 'Orkid almayın, Türkiye'yi gömüyorlar' derken, bir kesim 'Orkid'ten tokat gibi reklam' diyerek destek çıkıyor.

Orkid Türkiye’de pedlerin gazete kağıtlarına sarılarak satılması hakkında hazırladığı reklam filmiyle tartışma konusu oldu. Türkiye'de satılan pedler için özel bir ambalaj hazırlandığı belirtilen reklam filminde, şöyle deniliyor:



-Türkiye'deki özellikle mahalle arasındaki bakkallarda pedler gazeteye sarılarak satılıyor. Gazetelerin kadına karşı şiddet ayrımcılık ve eşitsizlik haberleriyle dolu olduğu bir ortamda, utanılacak son şey hijyenik pedlerdir. Orkid sunar : Utanç paketleri"

Reklamın devamında gazetelerdeki kadın haberlerinden derlenen özel 'utanç paketleri' yer alıyor.

Orkid karalama kampanyası mı yapıyor?

Reklam filmi bir kesim tarafından takdirle karşılanırken, Orkid'in niyetinin sahih olmadığını, Türkiye'ye yönelik bir karalama kampanyası olduğunu iddia edenler de var. Aynı reklam filminin İngilizce olarak yayınlanıyor olması da bu görüşte olanları doğrular görünüyor.

Orkid almayın Türkiye'yi gömüyorlar

Gazeteci Banu Avar Orkid'in niyetinin iyi olmadığı görüşünde olan isimlerden. Attığı twitte 'Orkid almayın' çağrısında bulundu.

Orkid almayın! Orkid’in tanıtımı yapılırken Türkiye gömülüyor. İngilizce tanıtımı izleyin... https://t.co/vkRHWAiZEo — Banu AVAR (@AvarBanu) October 24, 2019

Orkid'den tokat gibi reklam

Bir kesim ise Orkid reklamının yerinde olduğunu ve kadına şiddete dikkat çektiği görüşünde. O isimlerden biri olan avukat Feyza Altun attığı twitte şunları yazdı: