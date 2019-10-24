Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, futbolcuların gelir vergisinin yüzde 20'ye çıkarılacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

''Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak''

Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı; ''Spor dallarında en üst liglerde bulunan sporculara yapılan tevkifat oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılıyor. Bu durumda futbolcuların gelir vergisi de yüzde 20'ye çıkarılacak.

Spor hakemlerine de vergi artışı geliyor

Spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnasını kaldırıyoruz. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat (vergi) oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.''

Paketin amacını açıkladı

''Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi'' diyen Muş, ''Teklif bunu amaçlamaktadır.'' şeklinde konuştu.

Fatih Altaylı konuyu köşesine taşıdı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da konuyla ilgili köşesinde kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı; ''Artık Türkiye’de de futbolcuların yüzde 45’e varan oranlarda vergi ödeyeceğini yazdım dün. Dünü bunu yazarken “Avrupa’da örnekler nasıl onu da yarın yazarım” dedim. Söyleyeyim, Avrupa’da tek bir örnek yok. Farklı uygulamalar var. Ancak oran yüzde 40’ın altına neredeyse hiç düşmüyor. En “Baba” lig olan İngiltere’den örnek vermek gerekirse.

Bir futbolcu bir işçinin ödediğinin yaklaşık 331 katı vergi ödemiş

Premier League’de yaklaşık 1500 futbolcu takımların kadrosuna kayıtlı ancak bunların 600’ü Premier Lig’de forma giyiyor ve İngiltere’de vergi mükellefi. Bu futbolcuların 2016-17 sezonunda ödedikleri toplam vergi 1 milyar 100 milyon Pound. (Ernst Young raporu) Yani futbolcu başına ortalama 1 milyon 8333 bin pound vergi ödemişler. İngiltere’de averaj bir maaşlının yılda ödediği vergi 5 bin 535 pound. Bir futbolcu bir işçinin ödediğinin yaklaşık 331 katı vergi ödemiş.

Paul Pogba 7 milyon 77 bin pound vergi ödemiş

Tabii bunlar ortalama. Yüksek gelirli bir futbolcunun ödediği vergi müthiş. Mesela haftada 290 bin pound maaş alan Paul Pogba 2016-17 sezonunda 15 milyon 80 bin pound gelir elde etmiş. Ödediği vergi ise 7 milyon 77 bin pound. Yani gelirinin yüzde 47’si. Türkiye’de vergi sistemi buna doğru ilerliyor. Ya da bakalım ilerleyebilecek mi!''