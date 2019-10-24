Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması! YPG'liler çekilmeye başladı

Türkiye ve Rusya arasında varılan Suriye mutabakatı sonrası Suriye'de son dakika sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rus Dışişleri Bakanlığı YPG'nin sınırdan çekişmeye başladığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ‘YPG'nin Suriye’de Türkiye sınırı yakınlarındaki yerlerden çekilmeye başladığını’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün vardığı Soçi mutabakatında, YPG’nin, Barış Pınarı Harekat alanında kalan Rasulayn ve Tel Abyad haricindeki sınır noktalarından 30 kilometre çekilmesi öngörülüyordu.

Rus askeri polisinin bölgeye gelişi sürüyor

Sınırın 10 kilometre içinde Türkiye’yle devriye yapması beklenen Rus askeri polisinin bölgeye gelişi de sürüyor. Bir grup askeri polisin Kobani’de Türkiye sınırından iki kilometre uzaktaki hâkim bir tepede konumlandığı belirtilirken, Rusya’nın bir hafta içinde bölgeye 276 askeri polis daha göndereceği açıklandı.