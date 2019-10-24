Yeni vergiler geldi konaklama vergisi bile var! İşte yeni vergi düzenlemesi

Yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Bazı vergi dilimleri değiştirilirken yeni vergiler de konuldu. Bunlar içinde en dikkat çekici olanı 'konaklama vergisi' oldu.

Vergi sistemine ilişkin yeni düzenlemelerin ayrıntılarını merak edilirken konuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Yeni vergiler de getiren kanun teklifi 45 maddeden oluşuyor.

Yeni vergiler içinde olarak 'konaklama vergisi' diye bir vergi de bulunuyor. Bu vergi öğrenci ve diplomatlar hariç herkesten alınacak. Mehmet Muş, vergi düzenlemesi ve yeni vergilere ilişkin şu bilgilere aktardı:

Yeni vergi : Digital yayın vergisi

- Dijital hizmet vergisi adı altında yeni bir vergi ihdas ediliyor. Dünya genelinde 750 milyon euro ve Türkiye'de 20 milyondan fazla hasılat elde eden, bu hasılatta her türlü reklam gelirleri, içerik satışları, mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak.

Yeni vergi : Konaklama vergisi

- Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Konaklama vergisinin oranı hasılat üzerinden yüzde 2 olacak. Konaklama vergisi konaklayan kişiden alınacak.Öğrenci ve diplomatlar vergiden istisna olacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi devreye girecektir.

Yeni vergi : Değerli konut vergisi

- Değerli konut vergisi ile yeni bir vergi teklifi vermiş olacağız. Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler."

- Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin ve yukarısında kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi ödeyecekler.

Hakem ve futboluların vergisi

-Spor hakemlerinin elde ettikleri gelirler gelir vergisinden istisnaydı. Bu istisna da kaldırıldı.

-En üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan vergi oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılıyor.

- 500 bin TL gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarına beyan etme imkanı beyanname verme imkanı getiriyoruz.

Şirket araçlarının gider gösterilmesine sınır

- Özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde gider gösterecekleri üst limit 5.500 TL olarak teklif edilmektedir. Üstünde araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek.

- Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1'den binde 2'ye çıkmasını öneriyoruz.

-Döviz hesaplarından elde edilecek olan faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15'ti. Bunun bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanına yetki verilmesi kanun teklifinde yer alıyor.

- Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi.