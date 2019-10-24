Ekrem İmamoğlu: Hiç başlanmamış 100'e yakın proje devraldık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihalesi yapılmış ancak hiç başlanmamış 100 projeyi devraldıklarını belirterek "İlk defa bu şehirde, bu ülkede ‘Temel Atmama Töreni' yapacağım. Temel atmama töreni" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Ekim Ayı Meclis Toplantısı”na katıldı.

Türkiye’de ve İstanbul’da bir ilki gerçekleştireceğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Hiç başlanmamış projeleri teslim aldık"

İstanbul’un muhtelif noktalarında 100’e yakın durmuş, ihalesi yapılmış ama hiç başlanmamış projeleri teslim aldık. Bunların hepsine bir çözüm buluruz. Bu projeleri harekete geçirmek, hızlandırmak ve bu konuda yeni finansal düzenlemelerle bu projeleri bitirmek durumundayız. Ne yazık ki bir kısmı gereksiz ve anlamsız, bir kısmı da zamansız yapılan projeler. Böyle de bir sıkıntı var. Bu ülkenin parası kolay kazanılmıyor. Hiçbir iş insanı, 2 bin 300 metrede 7 kat kapalı otopark yapmaz. Ben, 1,5 milyar liralık bir projenin, yapılmama kararını veren teknik adamlarıma teşekkür ettim. Evet, yakında açıklayacağız, sizi de davet edeceğiz.

Belki de ülke literatürüne ilk defa girecek; ilk defa bu şehirde, bu ülkede ‘Temel Atmama Töreni’ yapacağım.

Temel atmama töreni. Kalemlerini tek tek anlatacağım size. Üzülüyorum. Tasarrufla, israfı engelleyerek, bu şehrin gerçek ihtiyaçlarını karşılayarak, çok güzel şeyler yapılacağını bu kente ispat edeceğiz.