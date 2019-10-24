Ömer Çelik'ten güvenli bölge mutabakatına açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu da bombaladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği nezaketsiz mektubun 'yok' hükmünde olduğunu söylerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bombaladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki güvenli bölge mutabakatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...

- (Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır.

''30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak''

- Türkiye geçmişte yapılmış hatalarını önleyerek terörle mücadele konusunda ilkesel tutumunu sürdürmüştür. Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin diplomatik zafer tüm dünya tarafından kabul edildi. Kaybeden terör örgütüdür. DEAŞ terör örgütüne karşı en güçlü mücadeleyi veren Türkiye, YPY'ye karşı da aynı kararlılığı göstermiştir.

''Saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir''

- Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız 'Bu mektubu unutmadık gereken şekilde gereken zamanda karşılığı verilecektir' demiştir.

Kılıçdaroğlu'na tepki

- Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir. Türkiye'nin haklı tezi dünya tarafından kabul edilmiş. Ancak CHP bu olgunluğu gösterememiştir.

''Zamanlama da manidardır''

- Kendisi 7 tane soru sormuş. Onun şimdiye kadar bu makama karşı hürmetkar tutum içerisinde olmadığını biliyoruz. Mektubun sızdırılması tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi. (Kılıçdaroğlu) Aynı grup konuşmasında FETÖ ve PKK tarafından bir yalan olarak ortaya koyulan Türkiye Cumhuriyeti'nin teröristlere yardım ettiği şeklindeki propagandayı dillendiriyor. Bunu Mehmetçik sınır ötesinde konuşlanmışken yapıyor. Zamanlama da manidardır.

''Sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor''

- Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor. Türkiye'nin yaptığı şey Ortadoğu halklarını terörün pençesinden kurtarmaktır. Siyasi namusun en temel ilkesi terör örgütlerine karşı olmaktır. Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler önce bunu açıklamalıdırlar. Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir.

''Türkiye'nin tezleri kabul edildi''

- Avrupa Birliğinin sınırları Türkiye tarafından korunmaktadır. Biz bu bölgede kardeşlerimizi, dostlarımızı görüyoruz ama birileri orada çıkar grupları görüyor. Türkiye'nin tezleri kabul edildi. Rusya, YPG'nin çıkarılması konusunda kararlı tutum sergiledi.

''Terör örgütleriyle müzakere olmaz mücadele olur''

- Söz konusu kişinin örgüt lideri olarak anılan kişinin örgütte kullandığı kod isim ileri demokrasilerin liderleri tarafından kullanılarak bu şahsa hitap edilmektedir. Terör örgütleriyle müzakere olmaz mücadele olur. Bundan sonra hiç kimse bir başka terör örgütü ile iş yapan devleti suçlayamayacak. Böyle yaptığınız zaman birileri gidecek başka devletlere karşı vekalet savaşları yürütmek için terör örgütleri ile iş yapacak. Bu bir terör örgütü mensubudur. Bu kişinin görmesi gereken muamele teröristin görmesi gereken muameledir.

''Herkes kendi vatandaşını alsın''

- Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor. TSK 32 kilometre derinlikte bulunmaya devam edecektir. ABD'nin yazılı teyidini kabul ediyoruz. TSK terör örgütü unsuru gördüğü zaman anında ona karşı gerekeni yapacaktır. (Barış Pınarı Harekatı) İstikrar temin edilene kadar herhangi bir çekilme söz konusu değildir. Harekat bölgesinde yaşam normale döndü.