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CHP'li Sezgin Tanrıkulu partisini eleştirdi: CHP kaybetti Erdoğan ise kazandı

Partisinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ortaya koyduğu tavrı eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye ve CHP’nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise kazandığını söyledi.

CHP'nin kapalı Meclis Grubu toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılan harekatla ilgili yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefi olan Sezgin Tanrıkulu, söz alarak partisine sert eleştiriler yöneltti.

"Tezkereye evet demesi yanlış"

CHP'nin sosyal demokrat bir parti olarak barıştan yana olması gerektiğini belirten Tanrıkulu, Suriye-Irak tezkeresine CHP’nin evet demesinin yanlış olduğunu söyledi.

"Erdoğan kazandı"

Sezgin Tanrıkulu, Suriye'ye yapılan harekatta gelinen noktada Türkiye’nin ve CHP’nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise kazandığını söyledi.

HDP'li belediye başkanları

Öte yandan HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP’nin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini kaydeden Tanrıkulu, komisyon kurma önerisinde bulundu.

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