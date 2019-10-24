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Merkez Bankası faiz indirdi! Politika faizi yüzde 14'e çekildi

Faiz indiren Merkez Bankası'ndan gelen son dakika haberine göre politika faizi 2,5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekildi.

Piyasaların merakla beklediği haber Merkez Bankası'ndan geldi. Geçtiğimiz aylarda faizi toplamda yüzde 7,5 düşüren Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti.

Yüzde 2,5'luk faiz indirimi

Para Politikası Kurulu, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle yüzde 2,5'luk faiz indirimini duyurdu.

Kademeli toparlanma devam edecek

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır." denildi.

Kurul, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini bildirdi.

"Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur." denilen açıklamada, "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Faiz indirimleri

Merkez Bankası'nda faizi sabit tutan Murat Çetinkaya'nın başkanlıktan alınmasının ardından Murat Uysal başkanlığa getirilmişti. Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu; 25 Temmuz'da faizi yüzde 24'ten 19,75'e 12 Eylül'de ise yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirmişti.

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