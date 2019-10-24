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Merkez Bankasının faiz kararı! İşte dolara ve piyasalara ilk etkisi!

Kısa bir süre önce Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar Türk lirası karşısında 5,75 seviyelerinde işlem görüyor. BIST 100 endeksi de güne yüzde 0,66 yükselişle 100 bin 447 puandan başladı. Ardından 100 binin üzerinde seyrine devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada kararın ardından 5,75 seviyesinde yer alıyor. 

Euro/TL 6,41'den işlem görüyor.

BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,66 yükselişle 100.447,23 puandan başladı. Ardından 100 binin üzerinde seyrine devam ediyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Faiz indirimi 250 baz puan ile genel piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

PPK’nın bir sonraki toplantısı 12 Aralık tarihinde yapılacak.

Merkez Bankası faizlerde indirim sürecini temmuz ayında başlattı. 25 Temmuz’da toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 425 baz puan indirdi.

- Ağustos ayında yapılan toplantıda ise indirim 325 baz puan oldu. Böylece toplamda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 750 baz puan indirim yapılarak oran yüzde 16.50’ye getirildi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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