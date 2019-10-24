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NATO'dan kritik hamle: Türkiye için toplanıyor! İşte masadaki konular

NATO Savunma Bakanları toplanıyor. Masada Barış Pınarı Harekatı ile NATO üyeleri ve Ankara arasında yaşanan gerilim bulunuyor.

NATO Savunma Bakanları, bugün 2 sün sürecek toplantıları için Brüksel'de bir araya gelecek.

Savunma bakanlarının, ateşkesin sağlanmasının ardından sahadaki durumu, değişen koşullar çerçevesinde DAEŞ ile mücadelenin nasıl devam ettirileceğini, Almanya'nın kuzeydoğu Suriye'de uluslararası güç tarafından kontrol edilecek bir güvenli bölge kurulması önerisini ve NATO'nun Türk hava sahasının korunması konusunda alınacak kararları ele alması bekleniyor.

"Önceliğimiz son dönemde yaşanan gelişmeler"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının gündemiyle ilgili olarak önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Kuzeydoğu Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin öncelikli olarak görüşüleceğini, müttefiklerin bu konuda "açık ve dürüst" bir tartışma gerçekleştireceklerini kaydetti.

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