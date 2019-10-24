AK Parti'den istifa haberi! Eski Vekil Mustafa Öztürk Davutoğlu'na katılacak

24. Dönem AK Parti Milletvekili Mustafa Öztürk, Parti kurma hazırlıkları devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hareketine katılmak için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti'de yeni parti istifalarına bir yenisi daha eklendi. Öztürk, yaptığı açıklamada, "Yurt içi ve dışında Milletvekili olarak şerefimle çeşitli görevlerde partime ve ülkeme hizmet ettiğim AKP üyeliğinden üzülerek ayrılmış bulunmaktayım" diye konuştu.

"Çok kısa bir sürede parti kurulacak"

Gazetecilerin sorusu üzerine açıklamalar yapan Öztürk, şu açıklamaları yaptı: İlkelerime yakın bulduğum oluşum Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü harekettir. Çok sayıda eski Bakan, İl Başkanı ve Milletvekili de oluşum içerisinde yer almakta.

Çok kısa bir sürede partinin kurulacağını öngörüyorum.