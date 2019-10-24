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AK Parti'den istifa haberi! Eski Vekil Mustafa Öztürk Davutoğlu'na katılacak

24. Dönem AK Parti Milletvekili Mustafa Öztürk, Parti kurma hazırlıkları devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hareketine katılmak için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti'de yeni parti istifalarına bir yenisi daha eklendi. Öztürk, yaptığı açıklamada, "Yurt içi ve dışında Milletvekili olarak şerefimle çeşitli görevlerde partime ve ülkeme hizmet ettiğim AKP üyeliğinden üzülerek ayrılmış bulunmaktayım" diye konuştu.

"Çok kısa bir sürede parti kurulacak"

Gazetecilerin sorusu üzerine açıklamalar yapan Öztürk, şu açıklamaları yaptı: İlkelerime yakın bulduğum oluşum Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü harekettir. Çok sayıda eski Bakan, İl Başkanı ve Milletvekili de oluşum içerisinde yer almakta.

Çok kısa bir sürede partinin kurulacağını öngörüyorum.

Ne olmuştu?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Eylül'deAK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Davutoğlu, kendisiyle birlikte ihracı istenen eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, eski TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ayhan Sefer Üstün ve eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Haklarındaki ihraç süreci il disiplin kurulları tarafından başlatılan eski İstanbul il başkanı Selim Temurci ile eski Ankara il başkanı Nedim Yamalı da istifalarını açıkladı. 6 isim kameraların karşısına birlikte çıkarak yeni bir siyasi oluşum başlatılacağını duyurdu.

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