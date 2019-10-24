HABER /  DÜNYA

Mark Esper'den Türkiye açıklaması! Yanlış bir yolda ilerliyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'yle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin hem NATO hem de ikili ilişkiler kapsamında çaba sarf edecek çalışmalar yürütmeliyiz açıklamasında bulundu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel’de bulunan Esper, German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Türkiye'nin NATO müttefikliği bağlamında "yanlış bir yolda ilerlediğini" savunan ve bunun üzücü olduğunu ifade eden Esper, "Hep beraber Türkiye'yle ortaklığımızı güçlendirmek için çalışmalıyız ve Türkiye'nin eskide olduğu gibi güvenilir ve güçlü bir müttefik olmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"İlişkiler iyileştirilmeli"

Esper, "Türkiye'yle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin hem NATO hem de ikili ilişkiler kapsamında çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bu yönde çalışmalar yürütmeye devam etmeliyiz. Türkiye'de doğru insanlarla irtibata geçip ilişkileri geliştirmeliyiz. Bu çerçevede askeri ilişkiler büyük önem taşıyor. Buradan başlayabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin kararlılığı şaşırtıcı değil

ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek için girişimlerde bulunduğunu ancak Türkiye'nin bu konuda başından beri kararlı olduğuna işaret eden Esper, "Türkiye biz 2014'te SDG (YPG/PKK) ile ortaklık kurduğumuzda da rahatsızlığını dile getirmişti. Bölgede iki operasyon da gerçekleştirdiler. O yüzden Türkiye'nin kararlılığı şaşırtıcı değil." dedi.

Esper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'ya 1952'de üyeliğinden beri çok iyi bir müttefik olan Türkiye'yle savaşa girilmesi söz konusu değil. Kürtlerle (YPG/PKK) anlaşmamız DEAŞ'ı yenmeye yönelikti. Onlara hiçbir zaman otonom bir devlet kurmalarına yardımcı olma ya da Türklere karşı koruma sözü vermedik. Bunlar da acı gerçekler."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankasının faiz kararı! İşte dolara ve piyasalara ilk etkisi!
NATO'dan kritik hamle: Türkiye için toplanıyor! İşte masadaki konular
Merkez Bankası faiz indirdi! Politika faizi yüzde 14'e çekildi
Ömer Çelik'ten güvenli bölge mutabakatına açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu da bombaladı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu partisini eleştirdi: CHP kaybetti Erdoğan ise kazandı
Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkıyor
ÖNCEKİ HABERLER
28 Ekim'de saat kaça kadar çalışılacak kaçta tatil başlıyor?
Yönetmelik değişti Resmi bayramlarda resepsiyon yerine kabul töreni
2. yargı paketi son durum Meclis'te ne zaman görüşülecek?
Şeyda Coşkun kimdir kilosu boyu eşi ve diyet listeleri
29 Ekim şiirleri 2 kıtalık kısa 5 kıtalık uzun ilkokul şiirleri
KYK burs sonuçları açıklanıyor 2019 burs sonuç bilgisi
Yorumlar