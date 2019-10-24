Rıza Kayaalp 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

Dünya Askeri Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı.

Şampiyon oldu asker selamını çaktı

Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yayımladığı mesaj ile altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çin’de düzenlenen 7. Dünya Askeri Oyunları’nda altın madalya alan Rıza Kayaalp’i kutluyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi başarılarına Dünya Askeri Oyunları şampiyonluğunu da ekleyen Rıza Kayaalp’ten, önümüzdeki yıl Tokyo’da olimpiyat şampiyonluğu beklediğimizi hatırlatıyor, bu başarıda emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum.”

3 kez şampiyon olmuştu

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

Grekoromen stilde 2 madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı. Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu.