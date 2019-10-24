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Juventus'tan Merih Demiral'ın asker selamıyla ilgili açıklama

Juventus Kulübü Başkan Yardımcısı Pavel Nedved 'asker selamı' hakkında konuştu. Nedved, Merih Demiral'ın kulüp etik kurallarını çiğnemediğini dile getirdi.

A Milli Takım ve Juventus'un genç yıldızı Merih Demiral hakkında İtalyan ekibinden açıklama geldi. Juventus Kulübü Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İtalyan basınına verdiği demeçte Merih Demiral'ın asker selamıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

''Herkes ifade özgürlüğüne sahip''
Merih Demiral ile ilgili konuşurken ifade özgürlüğüne vurgu yapan Nedved, ''Merih ile konu hakkında konuştum. Herkes ifade özgürlüğüne sahip ve onun düşüncesini de anlamak istedik. Bu hareket bizim etik kurallarımızı çiğnemiyor'' şeklinde konuştu.



''Onlardan gelecek açıklamayı beklemeliyiz''
Asker selamı için açılan soruşturmayla ilgili de konuşan Nedved, ''Soruşturma Türkiye'ye açıldı. Elbette gerekli araştırmayı yapacaklar. Onlardan gelecek açıklamayı beklemeliyiz'' dedi.



Asker selamı yankı uyandırmıştı
Milli futbolcular, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek olmak için asker selamı vermiş ve bu durum Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı.

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