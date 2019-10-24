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Galatasaray’da Falcao antrenmana çıktı

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao, takımdan ayrı özel çalışma yaptı.

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda Real Madrid maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ile idmana başladı.

Sarı-kırmızılılar, 19 yaş altı takımı ile taktik maç yaparken, yenileme ve soğuma ile çalışmayı noktaladı.

Falcao takımdan ayrı çalıştı
Radamel Falcao, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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