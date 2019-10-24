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Londra'da kamyonda bulunan 39 cesetle ilgili yeni gelişme

İNGİLTERE'nin başkneti Londra'da dün bir tırda bulunan 39 cesetle ülkede şok etkisi yaratmıştı. O kamyonla ilgili gizem çözülmeye başladı.

Londra'da dün bir tırın içinde 39 ceset bulunmuştu. Tırın içerisinde bulunan 39 cesedin Çin uyruklu olduğu belirlendi.

İngiliz televizyonları son dakika yayınlarıyla kamyonun bulunduğu bölgeden gelişmeleri aktarırken, kan donduran olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

15 saat aralıksız içeride dorsede kaldılar 

Polis ekipleri ve Adli Tıp uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından kurbanların, soğutucu özelliğine sahip dorsede en az 15 saat aralıksız kapalı kaldığı belirlendi.

39 kişi -25 derecede donarak öldü 

İçerideki sıcaklığın eksi 25 derece olduğunu ölçen uzmanlar, 39 kişinin donarak hayatını kaybettiğini ifade ederken, “Bu şartlar altında hiç şansları yoktu” yorumunda birleşti. Söz konusu soğutucu sistemin, çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra taze kalması gereken bitkilerin taşınmasında da kullanıldığı belirtiliyor.

25 yaşındaki sürücü gözaltına alındı 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mülteciler bir konteynerin içinde gemiyle Belçika’ya ulaştı. Burada 25 yaşındaki sürücü Mo Robinson’ın kullandığı kamyonla yola devam eden 39 kişinin İngiltere’ye gelme hayalleri, Essex’te son buldu. Sürücü Robinson polis tarafından gözaltına alınırken, sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Benzer şekilde yolculuk eden mülteci

2015 yılında benzer koşullarla Halep’ten Londra’ya gelen Ahmad Al-Rashid, yaşadığı deneyimlerini anlattı. Soğuk hava deposu kamyonunda yaptığı 55 günlük yolcuğu Twitter sayfasında anlatan Rashid, yolculuk boyunca hissedilen ölüm kokusundan bahsetti. “Dondurulmuş et kasalarının arasına saklanarak geçirdiğim yolculuğum kabus gibiydi. Kamyonda bulunan diğer insanlar soğuktan titreyip öksürüyordu. Orada tamamen insan kaçakçılarının vicdanına kalmış haldeydik çünkü kasa sadece dışarıdan açılabiliyordu.” ifadelerine yer veren Ahmad, mültecilerin çaresizlikten bu koşullara boyun eğdiğini söyledi. Ahmad, 4 yıl önce yaptığı yolculuğu hala unutamadığını, insanların çığlıklarını hala duyabildiğini de söyledi.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grays kentinde Waterland Industrial Park'ta bir kamyonda 39 ceset bulunduğunu ve cesetlerden 38'inin yetişkin, 1 cesedin ise çocuk olduğu belirtilmişti. İngiliz polisi 25 yaşında Kuzey İrlanda vatandaşı olduğu belirtilen bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldığını bildirmişti.

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