Emekli maaşları 2020 yılında ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli 2020 yılı yaklaşırken emekli maaşları ne kadar olacak araştırmasına başladı. 2020 yılında emeklilere 2 kez enflasyona bağlı zam yapılacak. 2020 yılında emekliye yapılacak zammın ocak ayında yüzde 7.3 olması tahmin ediliyor. Bu durumda emekli maaşlarına 86 ile 413 lira arasında artış olacak.

2020 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli yeni maaşlar ne kadar olacak sorusuna kilitlendi. Peki, son zamlarla birlikte emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte emeklilere verilecek zam oranları ne kadar arttı? 2020 emekli maaşları… İşte merak edilen tüm bu sorular ve konular hakkında hazırladığımız en güncel haberi detayları…

Emekli maaşları ne kadar oldu: Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliler için yapılan Temmuz zamları da belirlendi. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,03, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yüzde 0,09 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve memur emeklisi ile emekli vatandaşların alacakları zam oranları, toplu sözleşme gereği Temmuz ayında yüzde 5 ve 6 aylık enflasyon oranlarında oluşacak fark kadar ekleme yapılması kararlaştırıldı.

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına 2019'un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapıldı.

Bu artış sonrasında;

-2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL'den bin 983 TL'ye,

-2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL'den bin 181 TL'ye;

-En düşük Bağ-Kur aylığı bin 690 TL'den bin 775 TL'ye

-En düşük tarım Bağ-Kur'lu aylığı da bin 190 TL'den bin 250 TL'ye yükseldi.

2020 emekli maaşları ne olacak: Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emeklinin ocak zammı almasına da sayılı günler kaldı. Bu nedenle vatandaşlar da sık sık konuyla ilgili araştırma yapmakta. 2020 yılı emekli maaş zammı ile ilgili enflasyon tahminiyle emekli ocak zammının ilk ipuçları da oluşmaya başladı. Buna göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak ocak zammı yüzde 7.3 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda ise emekli maaşlarında 86 ile 413 lira arasında artış olacak.