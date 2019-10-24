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SDG’den bomba açıklama! Suriye ordusuna katılmaya hazırız

SURİYE 'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Rusya YPG'nin sınırdan çekilmeye başladığını duyururken terör örgütü SDG'den bomba bir açıklama geldi. Köşeye sıkışan SDG Suriye ordusuna katılmak istediklerini açıkladı.

Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatın yankıları sürerken, omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu SDG'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Suriye ordusuna katılabileceklerini duyurdu

Reuters'ın aktardığına göre SDG, Suriye'deki kriz politik olarak çözüme kavuştuğunda, Suriye ordusuna katılabileceklerini duyurdu.Bir SDG temsilcisi ‘Suriye’deki krize siyasi çözüm bulunmasının ardından Suriyeli Kürtlerin Suriye ordusuna katılmayı değerlendirmeye hazır olduğunu’ söyledi.

Rusya’ya siyasi çözüme destek olma çağrısı

SDG temsilcisi, Rusya’ya siyasi çözüme destek olma çağrısında bulundu.İsmi açıklanmayan yetkili, SDG’nin sınırın 32 kilometre güneyine çekildiğini de söyledi.

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