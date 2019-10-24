HABER /  GÜNCEL

YPG Soçi Mutabakatı'na rağmen Tel Rıfat'tan saldırdı

YPG/PKK, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen Tel Rıfat'tan Suriye Milli Ordusu kontrolündeki bölgelere saldırmaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de imzalanan, 23 Ekim 12.00'de başlatılan 150 saat içerisinde örgütün Tel Rıfat ve Münbiç'ten silahlarıyla çıkmasını öngören mutabakata rağmen, Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor. 

Terör örgütü, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kalbin, Kefer Kaşer ve Afrin'in güneydoğusundaki Meryemeyn bölgelerindeki cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.

SMO terör örgütünü püskürttü

Suriye Milli Ordusu (SMO) ile örgüt arasında ağır silahlarla çatışma yaşandı. SMO, 4 gün içinde bölgeden çıkması gereken örgütün girişimini püskürttü.

Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) de çatışmanın ardından Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan dün Azez'i hedef aldığı saldırıda SMO'dan 4 asker şehit düşmüş, 7 asker yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

İlgili Haberler
Donald Trump 'sabırsızlanıyorum' deyip terörist başını ABD'ye davet etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suriye'den duygulandıran görüntüler halk SMO'yu böyle karşıladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
SDG’den bomba açıklama! Suriye ordusuna katılmaya hazırız
60 bin lira maaş alıyor deniyor! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama
AK Parti'den istifa haberi! Eski Vekil Mustafa Öztürk Davutoğlu'na katılacak
Rıza Kayaalp 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu
Fatih Terim'den iki isme fırça: Affedemem bunu
Merkez Bankasının faiz kararı! İşte dolara ve piyasalara ilk etkisi!
ÖNCEKİ HABERLER
Emekli maaşları 2020 yılında ne kadar olacak?
Futbolda milli maçların bilet satışı başladı
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki
Juventus'tan Merih Demiral'ın asker selamıyla ilgili açıklama
Hollanda devi Ajax Ali Akman'ı takibe aldı
28 Ekim banka çalışma saatleri pazartesi kaça kadar olacak?
Yorumlar