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Futbolda milli maçların bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak İzlanda karşılaşması için her kırmızı üye, en fazla üç adet bilet satın alabilecek. Güney Loca'da ise her kırmızı üye, İzlanda maçı için en fazla 8 adet koltuk sahibi olabilecek.

Biletler, futbolseverlere ücretsiz kargo ile teslim edilecek. Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için öncelikli bilet satışı, üç gün sürecek.

Türkiye-İzlanda müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 20 lira ve Güney Loca koltuğu 250 lira olarak belirlendi.

Deplasmanda 17 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak Andorra maçının misafir tribününde ise her taraftarın en fazla dört bilet alma hakkı bulunuyor.

Biletlerin yurt dışı teslimat noktası, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden ilerleyen günlerde ilan edilecek.

Andorra maçının misafir tribün bilet fiyatları ise 175 lira olacak.

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