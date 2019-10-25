Justin Bieber Türkiye'den bir fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
ABD'li şarkıcıı Justin Bieber sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf Türkleri sevindirdi.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği belgesellerle adından sıkça söz ettiren Bursalı Belgesel yapımcısı Burak Doğansoysal'ın çektiği bir fotoğrafını dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber paylaştı ortalık yıkıldı. Bir anda hızla takipçi sayısı artan Doğansoysal’a sosyal medya hesaplarından da yüzlerce destek geldi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, instagram hesabında bu sabah Burak Doğansoysal’ın Afrika’da çektiği çita fotoğrafını paylaştı.
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Bunun üzerine Bieber’ın Türk hayranları mutluluklarını ifade ederken Burak Doğansoysal’ın sosyal medya hesabı da Bieber’in hayranlarıyla doldu.
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Justin Bieber’ın paylaşımından sonra Türkiye’deki pek çok kullanıcı da ‘As bayrakları’ diyerek çeşitli paylaşımlarda bulundu…
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