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YPG'li teröristler Rasulayn'da havadan ve karadan saldırdı yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı, YPG'li teröristlerin ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rasulayn bölgesinde saldırdığını ve 5 personelin yaralandığını açıkladı.

YPG tacizlere devam ediyor. Tel Rıfat'taki saldırıdan sonra bir provoke eden saldırı haberi de Rasulayn'dan geldi. YPG'li teröristler TSK'nın kontrolü altındaki bölgede keşif yapan personele dron, havan ve hafif silahlarla saldırdı. 

Karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

YPG'den yeni oyun: Suriye ordusuna katılmak için görüşmeye hazırız

Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kılıfı adı altındaki terör örgütü YPG'nin yetkilisi Reuters'a konuştu. Adı açıklanmayan isim, Suriye'deki krize siyasi bir çözüm bulunduğu takdirde, SDG'nin içindeki "Kürtlerin Suriye ordusuna katılmak için görüşmeye hazır olduğunu" söyledi.

Rus RIA Haber Ajansı'na konuşan SDG yetkilisi, Perşembe günü sınırın 32 kilometre güneyine çekildiğini de iddia etti.

Soçi Mutabakatı: YPG çekilecek, Rus-Türk ortak devriyesi başlayacak

22 Ekim'de Putin ve Erdoğan'ın 6 buçuk saatlik görüşmesinin ardından varılan mutabakat, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'nu yürüttüğü Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki yaklaşık 120 kilometrelik alanda ordusunu bırakmasını temin ederken, sınırın diğer bölümlerine Rusya ve Suriye güvenlik güçlerinin girmesini öngörüyor.

Bunun gerekçesi olarak da "YPG'nin 30 kilometre güneye çekilmesini sağlamak" veriliyor.

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