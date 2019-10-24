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Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması: İstihdam 3.2 milyon kişi artırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9.8'e indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, parti sözcülerinin kısa konuşmalarının ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Faiz harcamaları

2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85.7 lirasının faiz harcamalarına gittiğini ifade eden Oktay, "2020 bütçesinde sadece 17.7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor" dedi.

Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9.8'e indirmeyi hedefliyoruz.

Tasarrufların artırılması

Oktay, "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir" diye konuştu.

CHP'li vekilin dövizleri toplantıya damga vurdu

Öte yandan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, toplantının başlangıcında, üzerinde, "Bütçede işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, gençlerin adı yok", "Asgari ücretlinin 3 kuruşunu, halkın pazar sepetini, emeklinin mutfağını yağmalayan bütçe", "Yoksuldan toplayıp zengine dağıtan bütçeye hayır" yazılı dövizler gösterdi.

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