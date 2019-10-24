Greta Thunberg gitti Eren Bülbül geldi Vatan Partisi'nin işi olduğu çıktı

BM'de yaptığı konuşmayla tüm dünyada ünlenen 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in Kadıköy'deki bir binanın dış cephesindeki grafitisi, PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün resminin bulunduğu pankartla kapatıldı.

Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler oturumunda iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında yaptığı konuşma ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in grafitisi Kadıköy'de Mustafa Mazhar Bey Sokağı'nda bir apartmanın dış cephesindeki yapılmıştı.

Vatan partisi teşkilatınca yapıldı

Thunberg'in grafitisi, Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatınca sosyal medyada bölücü terör örgütü PYD'ye destek verdiği iddiasıyla kapatıldığı öğrenildi.

Thunberg'in grafitisinin üzeri "İyi ki varsın Eren" yazılı Eren Bülbül'ün portresi ve üzerinde Türk bayrağı bulunan pankart asıldı.

Sosyal medyada tepki gösterilmişti

Thunberg'in Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PYD karşı başlattığı harekat sonrası terör örgütü mensubu üyelerinin Twitter'da kendisini etiketlediği paylaşıma yer vermesi tepkileri beraberinde getirmişti.

Greta Thunberg'in PYD destek verdiği paylaşımı