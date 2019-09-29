16 yaşındaki çevreci aktivist 500 bin kişilik miting yaptı BM'deki sözleri olay olmuştu
Tüm dünya 16 yaşındaki İsveçli genç aktivist Great Thunberg yaptıklarını konuşmaya devam ediyor. Başlattığı mücadeleyle dikkat çeken Thunberg 27 Eylül günü Montreal'de düzenlediği mitinge yaklaşık 500 bin kişi katıldı.
BM'deki konuşmasıyla dünyanın önde gelen ülkelerinin liderlerini, çevre politikaları nedeniyle suçlayan 16 yaşındaki İsveçli çevre eylemcisi Thunberg, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nde "Almanya, Fransa, Brezilya, ve Arjantin'in iklim değişikliğine karşı yeterli ve zamanında önlemler almayarak çocuk haklarını ihlal etmekle" suçlamıştı.
Zirve'nin ardından Greta Thunberg soluğu Kanada'nın Montreal kentinde aldı. Greta Thunberg'in 27 Eylül Cuma günü Montreal'de düzenlediği iklim değişikliği mitingine yaklaşık 500 bin kişi katıldı.
Gelecek için Cumalar eylemleri kapsamında Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen iklim gösterilerinde de söz alan Greta Thunberg, yüz binlerce kişi ile birlikte iklim değişikliğine karşı slogan attı. 500 bin kişinin katıldığı gösteride Greta Thunberg, "Bizle başa çıkmaları için fazla gürültülü olduk bu sebeple bizi susturmak istiyorlar." dedi.
Montreal'deki miting öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Greta Thunberg, BM'deki konuşması sebebiyle kendisine yöneltilen olumsuz eleştirileri övgü olarak kabul ettiğini söyledi.