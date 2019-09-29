16 yaşındaki çevreci aktivist 500 bin kişilik miting yaptı BM'deki sözleri olay olmuştu

Gelecek için Cumalar eylemleri kapsamında Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen iklim gösterilerinde de söz alan Greta Thunberg, yüz binlerce kişi ile birlikte iklim değişikliğine karşı slogan attı. 500 bin kişinin katıldığı gösteride Greta Thunberg, "Bizle başa çıkmaları için fazla gürültülü olduk bu sebeple bizi susturmak istiyorlar." dedi.