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Le Point dergisinin skandal Erdoğan kapağına İbrahim Kalın'dan okkalı yanıt

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FRANSA'da yayınlanan Le Point dergisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıyıp skandal ifadeler kullandı. Buna yanıt İbrahim Kalın'dan geldi.

Fransız Le Point dergisi Erdoğan'ı hedef alan kapağında, asker selamı verdiği fotoğrafını kullandı. Dergi başlık olarak da "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vereli mi?" ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Kalın'dan okkalı yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin skandal kapağına sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce twitlerle yanıt verdi. Kalın,  Fransa'nın Afrika'daki kirli mazisini hatırlatıp, "Cumhurbaşkanımıza neden saldırdıkları açık: Suriye’deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" dedi. 

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