Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı şifresiz canlı veren kanalların listesi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında bu akşam Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak. İşte Medipol Başakşehir - Wolfsberger maçını canlı şifresiz veren kanalların tam listesi.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den yayımlanacak.
Başakşehir'in 1 puanı var
Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor.
Başakşehir - Wolfsberger muhtemel 11'ler:
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, M.Topal, Visca, İrfan, Guldbrandsen, Crivelli
Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Ritzmaer, Leitgeb, Schmid, Liendl, Naingbo, Weissmann
İşte Başakşehir - Wolfsberger maçını şifresiz veren kanalların tam listesi
-Arena Sport 5 HD Croatia
-İdman TV
- BT Sport ESPN / HD
- Cosmote Sport 7 HD
- Cytavision Sports 3 HD
- DAZN Deutsch [$] (geo/R)
- EuroSport 1 Denmark HD
- EuroSport Player Dansk
- M. Liga de Campeones 4
- MATCH! Futbol 2 / HD
- Nova Sport 2 CZ / HD
- Ring.bg / HD
- RMC Sport Live 8
- Sport 3 Israel / HD
- Sport TV5 (portugal)
- SuperSport 5 RSA / HD
- TSN Malta 4 HD
- TV2 Sport Premium HD
- TV2sumo.no [$] (geo/R)
- Virgin Media Player (geo/R)
- Virgin Media Sport Extra 1 HD
- Virgin Media TV [app] (geo/R)
Not: Başakşehir'in maçı Azerbaycan veya Türk kanallarından şifresiz olarak verilmeyecek. Ancak bu listedeki kanallardan (internet üzerinden ya da diğer uydu alıcılarından) canlı izleme şansına sahipsiniz.
Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı. Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.