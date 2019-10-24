Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı şifresiz canlı veren kanalların listesi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında bu akşam Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak. İşte Medipol Başakşehir - Wolfsberger maçını canlı şifresiz veren kanalların tam listesi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den yayımlanacak.

Başakşehir'in 1 puanı var

Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor.

Başakşehir - Wolfsberger muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, M.Topal, Visca, İrfan, Guldbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Ritzmaer, Leitgeb, Schmid, Liendl, Naingbo, Weissmann

İşte Başakşehir - Wolfsberger maçını şifresiz veren kanalların tam listesi

-Arena Sport 5 HD Croatia

-İdman TV

- BT Sport ESPN / HD

- Cosmote Sport 7 HD

- Cytavision Sports 3 HD

- DAZN Deutsch [$] (geo/R)

- EuroSport 1 Denmark HD

- EuroSport Player Dansk

- M. Liga de Campeones 4

- MATCH! Futbol 2 / HD

- Nova Sport 2 CZ / HD

- Ring.bg / HD

- RMC Sport Live 8

- Sport 3 Israel / HD

- Sport TV5 (portugal)

- SuperSport 5 RSA / HD

- TSN Malta 4 HD

- TV2 Sport Premium HD

- TV2sumo.no [$] (geo/R)

- Virgin Media Player (geo/R)

- Virgin Media Sport Extra 1 HD

- Virgin Media TV [app] (geo/R)

Not: Başakşehir'in maçı Azerbaycan veya Türk kanallarından şifresiz olarak verilmeyecek. Ancak bu listedeki kanallardan (internet üzerinden ya da diğer uydu alıcılarından) canlı izleme şansına sahipsiniz.

Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı. Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.