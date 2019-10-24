HABER /  SPOR

Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı şifresiz canlı veren kanalların listesi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında bu akşam Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak. İşte Medipol Başakşehir - Wolfsberger maçını canlı şifresiz veren kanalların tam listesi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den yayımlanacak.

Başakşehir'in 1 puanı var
Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor.

Başakşehir - Wolfsberger muhtemel 11'ler:
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, M.Topal, Visca, İrfan, Guldbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Ritzmaer, Leitgeb, Schmid, Liendl, Naingbo, Weissmann

İşte Başakşehir - Wolfsberger maçını şifresiz veren kanalların tam listesi
 -Arena Sport 5 HD Croatia
 -İdman TV
- BT Sport ESPN / HD
- Cosmote Sport 7 HD
-  Cytavision Sports 3 HD
-  DAZN Deutsch [$] (geo/R)
-  EuroSport 1 Denmark HD
-  EuroSport Player Dansk
-  M. Liga de Campeones 4
- MATCH! Futbol 2 / HD
- Nova Sport 2 CZ / HD
- Ring.bg / HD
- RMC Sport Live 8
- Sport 3 Israel / HD
- Sport TV5 (portugal)
- SuperSport 5 RSA / HD
- TSN Malta 4 HD
- TV2 Sport Premium HD
- TV2sumo.no [$] (geo/R)
- Virgin Media Player (geo/R)
- Virgin Media Sport Extra 1 HD
- Virgin Media TV [app] (geo/R)

Not: Başakşehir'in maçı Azerbaycan veya Türk kanallarından şifresiz olarak verilmeyecek. Ancak bu listedeki kanallardan (internet üzerinden ya da diğer uydu alıcılarından) canlı izleme şansına sahipsiniz.

Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı. Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
YPG'li teröristler Rasulayn'da havadan ve karadan saldırdı yaralılar var
Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması: İstihdam 3.2 milyon kişi artırılacak
Başakşehir Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA'da sahne alıyor
Gözlük mağaza zincirinin sahibi ve yönetim kurulu üyeleri gözaltında
Greta Thunberg gitti Eren Bülbül geldi Vatan Partisi'nin işi olduğu çıktı
Abi dediğimiz kişiydi' deyip yasak aşkı anlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray voleybolda 30 yıllık kupa hasretine son verdi
Le Point dergisinin skandal Erdoğan kapağına İbrahim Kalın'dan okkalı yanıt
Yumurta nasıl saklanmalı sakın buzdolabının kapağına koymayın!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa 2 kıtalık
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende Avrupa'yı bombaladı
29 Ekim şiirleri 2 kıtalık kısa 5 kıtalık uzun ilkokul şiirleri
Yorumlar