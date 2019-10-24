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UEFA Fransa'nın hatasını affetmedi para cezasını kesti

EURO 2020 elemelerinde Türkiye ile aynı grupta yer alan Fransa’ya UEFA’dan sürpriz bir para cezası verildi.

EURO 2020 elemeleri grubunda A Milli Futbol Takımımızın ardından ikinci sırada bulunan Fransa’ya sürpriz bir ceza geldi. Fransa basınında yer alan haberlerde, UEFA’nın Fransa’ya 7 Eylül’de oynanan Arnavutluk maçı nedeniyle para cezası verdiği bildirildi.

Arnavutluk milli marşı yanlış çalınmıştı
Milliyet'te yer alan habere göre; karşılaşma öncesi seremonide Arnavutluk’un milli marşının yanlış çalınması nedeniyle Fransa’nın 20 bin euroluk para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Özür dilemişlerdi
Fransa’nın 4-1 kazandığı maç sonrası Arnavutluk cephesi yanlış marş nedeniyle tepki göstermiş, hem Fransa Futbol Federasyonu hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Fransa’nın teknik direktörü Didier Deschamps, özür dilemişti.

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