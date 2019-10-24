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Instagram gelen tepkiler üzerine o uygulamayı kaldırıyor

2011 senesinde Facebook bünyesine katılan Instagram gelen tepkiler üzerine tartışılan uygulamasını kaldırma kararı aldı

Dünya genelinde 1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olan fotoğraf ve video paylaşım platformu estetik operasyon filtrelerini kaldırıyor. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Instagram, estetik operasyonla ilişkili bütün artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerini platformdan kaldıracağını açıkladı.  

Söz konusu filtrelerin kullanıcıların akıl ve ruh sağlığına zarar vermesinden endişe ediliyor. 

BBC’nin yer verdiği bir araştırmaya göre yüzleri değiştiren filtreler insanların görünümleriyle ilgili olumsuz hissetmelerine yol açabiliyor. 

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