HABER /  MAGAZİN

Muazzez Abacı taburcu oldu 4 hafta daha yürüyemeyecek

Evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı 3 yerden kırılan ve ameliyat olan usta sanatçı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Sedyeyle hastaneden ayrılan Abacı, 4 hafta daha yürüyemeyecek.

Usta sanatçı Muazzez Abacı evinde geçirdiği kaza sonucu ayağını 3 yerinden kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı geçirdiği ameliyatın ardından 4 gün sonra taburcu edildi. Sedyeyle hastaneden ayrılan Abacı’nın 4 hafta daha yürüyemeyeceği söylendi.

Tüm sevenlerinden dua isteyen Muazzez Abacı, “Bu hastanede en baştan sona kadar herkes bana bebekler gibi baktı. Hepsine çok minnettarım. Başta doktorum Demir Budak olmak üzere fevkalade bir ameliyat yaptılar. 3 tane kırık kemiğim vardı bilekte. Millet 5'inci kattan düşüyor bir şey olmuyor ama benim oldu. Evde bileğim burkuldu, 3 kemik kırıldı. 4 hafta sonra yürüyebileceğim. Biraz ağrım var o kadar” dedi.

Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu olduğu hastaneden ambulansla ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk çikolatasını yere fırlatmıştı! Haddini aşan İtalyan vekile AP'den yaptırım
YPG'li teröristler Rasulayn'da havadan ve karadan saldırdı yaralılar var
Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması: İstihdam 3.2 milyon kişi artırılacak
Başakşehir Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA'da sahne alıyor
Gözlük mağaza zincirinin sahibi ve yönetim kurulu üyeleri gözaltında
Greta Thunberg gitti Eren Bülbül geldi Vatan Partisi'nin işi olduğu çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
UEFA Fransa'nın hatasını affetmedi para cezasını kesti
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanıyor ilk burs ödemesi ne zaman?
Instagram gelen tepkiler üzerine o uygulamayı kaldırıyor
Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı şifresiz canlı veren kanalların listesi
Demet Özdemir değilmiş! Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar'la yine yakalandı
Yorumlar