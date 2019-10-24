HABER /  SPOR

Trabzonspor'da Sturridge şoku!

Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge, Krasnodar maç kadrosundan çıkartıldı. Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Sturridge’nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Oyuncunun kadrodan çıkartıldığını belirten Ayaz, “Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunan Daniel Sturridge’in bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edilmiş olup, acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM mesajı
İbrahim Kalın: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır
Hulusi Akar'dan asker selamı ile net mesaj
İmamoğlu'ndan o ihaleyi alan firmaya cevap
Trump'tan Suriye’deki petrol alanları açıklaması
Zonguldak'ta 8 yaşındaki küçük kıza cinsel istismar
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Krasnodar UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Başakşehir Wolfsberger UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN
Rusya Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptı
Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı 7 ölü
Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı
2. yargı paketi son durum Meclis'te ne zaman görüşülecek?
Yorumlar