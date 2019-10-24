İbrahim Kalın: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır." dedi.

Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği 'Barış Pınarı Harekâtı' askeri operasyonu ile ilgili "En başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" diyen Kalın, "Suriye rejimi ile görüşme planımız yok" dedi.

Kalın’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

“Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekâtı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık. Teröristlerle görüşme kabul edilemez.Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden ülke Türkiye'dir. Kararlılığımızı kimse tartışamaz. DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı? YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.''

Rusya, YPG'yi 30 kilometrelik hattan çıkaracak

“YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor. İdlib'de mutabakatı sağlamasaydık on binlerce insan ölecek, yüz binlercesi göç edecekti. YPG'lilerin çekilmesi Rusya'nın sorumluluğunda, süre işliyor. Rusya ile ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak. Rusya, YPG'yi 30 kilometrelik hattan çıkaracak.''

Suriye rejimi ile görüşme planımız yok

Sınırınız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek. Hem sahada hem masada etkin olan bir Türkiye var. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır. YPG bölgede savaş suçu işledi. Şu anda Suriye rejimi ile görüşme planımız yok. Bu kadar insan boşuna ölmedi."