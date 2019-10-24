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Trabzonspor Krasnodar maçı şifresiz canlı veren kanallar

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, bu akşam saat 22:00'da Krasnodar ile sahasında karşılaşacak. Trabzonspor - Krasnodar maçını Azerbaycan kanalı İdman TV canlı ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.

Trabzonspor, C Grubu'nda üçüncü haftada Rusya'dan Krasnodar'ı ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda, saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetecek. 

Hangi kanal verecek?
Trabzonspor - Krasnodar maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Trabzonspor - Krasnodar maçını Azerbaycan kanalı İdman TV şifresiz olarak ekranlara getirecek.

Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. Konuk Krasnodar ise ilk iki açında puanla tanışamadı.

Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de 84. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 47 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor - Krasnodar muhtemel 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martinovich, Spajic, Petrov, Olsson, Younes, Vilhena, Stotskiy, Suleymanov, Ari, Berg

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