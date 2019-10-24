Erdoğan'dan Merkez Bankası'na faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin yüksek olduğu bir dönemde kimsenin yatırım yapmayacağını söyledi. Erdoğan, bu konuda hesabı Merkez Bankası değil kendilerinin verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönem Türkiye'nin yatırımlarda sıçrama yapacağını söyledi. Merkez Bankası'nın geçmiş dönemde faizler konusundaki kararlarına değinen Erdoğan, bağımsızlık vurgusunu da eleştirerek "Seçim zamanında sandığa onlar gitmiyor" diye konuştu.

Erdoğan, Soçi'de imzalanan mutabakat sonrası ilk kez TRT ekranlarında konuştu. Ekonominin değerlendirildiği bölümde bir kez daha faizler politikasını eleştiren Erdoğan, faizi bela olarak nitelendirdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Biliyorsunuz benim saham birinci derecede ekonomidir. Faizin ne denli bela olduğunu biliyorum. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımız zaman buralarda faiz oranı nedir? İşte ABD'ye bakıyorsunuz 1-1,5 gibi. Japonya'ya bakıyorsunuz eksi. Bize ne oluyor da 40 puanlara çıkıyoruz. Biz 4,2'ye kadar indir. Enflasyon 30'du onu da 7,2'ye kadar indirdik. Malum Taksim hadiseleriyle bir anda faiz çift haneliye çıktı. Aynı şekilde enflasyon çift haneliye çıktı. Biz faizi düşürelim derken maalesef birileri de faizi artıralım dediler. Hala da bunu diyenler var. Bakın bundan önceki Merkez Bankası bağımsızdır diyorlar ya! Seçim zamanı Merkez Bankası mı gidiyor sandığa. Biz veriyorsak eğer bunun da adımlarını atmamız lazım.

"Türkiye'de yatırımlar sıçrama yapacak"

Merkez Bankası başkanı konusunda gereken adımı attık. Tek haneye geçtiğimiz anda enflasyonda da ciddi manada düşüşü göreceğiz. Bu bir şeyi getirecek. Türkiye'de yatırımlar sıçrama yapacak. Şu anda neden olmuyor? Bu kadar yüksek faizle yatırım olur mu? Bir defa girişimci özgüvenini kaybetti. Parayı bu kadar pahalıya satın alan insan yatırım yapabilir mi? Bu maliyet hesabı yapan kişi yatırım yapamaz. Dikkat edin otomotiv sektöründe artışlar başladı, konut satışları artmaya başladı. Daha da artacak ben buna inanıyorum. Sadece bir konut alanında 250 civarında sadece evlere yansıması var. Bir çok sektör onunla hareketleniyor. Bunları görmek durumundayız. Gördüğümüz andan itibaren çok şey değişecek. Geçmişte olduğu gibi yeniden başlamış olacağız.

"Savunma sanayisinde başımızın çaresine baktık"

Savunma sanayi konusunda sıçrama yapamasaydık terörle mücadelede bu kadar başarılı olamazdık. Silahlı İHA'larımız bizi rahatlattığı gibi zırhlı taşıyıcılar artık ülkemizde üretiliyor. Bunlar bizi rahatlatıyor. Akıllı bombaları almak istedik Obama döneminde alamadık. Trump satmak istiyor ama iş işten geçtikten sonra. Biz ne yaptık? Olmayınca başımızın çaresini baktık S-400 aldık. Türkiye hala Patriotlara açık. F-35'leri vermeyeceğiz diyorlar. Bu iş mi? Biz Türkiye olarak size ödeme yapmışız ve F-35'in müşterisi değiliz aynı zamanda ortağıyız. Gövdenin belli bir kısmını biz üretiyoruz. Parayı da alıp vermeyeceksin. Toplumda bu nasıl izah edilir. NATO'da beraberiz üretimde beraberiz vermeyeceğiz. Bunu kendime izah edemiyorum. Başımızın çaresine bakacağız. Bunları da kendimiz üreteceğiz. Üretimi planlanan uçaklar oluyor."