Aydın Nazilli'de 10 aylık bebek esrardan zehirlendi iddiası

AYDIN'ın Nazili ilçesinde annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç., hastaneye kaldırıldı. Polis; anne Gül Ç. (23) ve erkek arkadaşı Deniz Y.'yi gözaltına aldı. Anne Gül Ç. hakkında tutuklama kararı verilirken, Deniz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Nazili ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., 10 aylık torunu Muhammet Ç.'yi aniden fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesine götürdü. Anneanne E.Ç., hastane polisine verdiği ifadesinde, kızı Gül Ç. ve erkek arkadaşı Deniz Y.'nin evde esrar kullandığını, torununun da bundan etkilenmiş olabileceğini söyledi.

İlk müdahalesi yapılan Muhammet bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Muhammet bebekten burada, annesi Gül Ç.'den de Nazilli Devlet Hastanesinde uyuşturucu olup olmadığının belirlenmesi için kan örneği alındı.

Polis; anne Gül Ç. ve Deniz Y.'yi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürerken, Gül Ç.'nin eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Anne tutuklandı

Polis tarafından gözaltına alınan anne Gül Ç. (23) ve erkek arkadaşı Deniz Y. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; anne Gül Ç. hakkında tutuklama kararı verirken, Deniz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.