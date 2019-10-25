ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

Brüksel'de yapılan NATO savunma bakanları toplantısına katılacak olan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, toplantı öncesinde Türkiye ve Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Brüksel’de, NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde, düşünce kuruluşu German Marshall Fund’da bir konuşma yaptı.

"NATO müttefiğiyle savaş durumuna gelemeyiz"

Esper, “Türkiye bizi zor durumda bıraktı. Bence harekat haksızdı” dedi. Esper, ayrıca ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi kararıyla Türkiye’nin Suriye harekatı için önünün açıldığı eleştirilerine karşı savunma yaparak, "ABD askerlerini iki ateş arasında bırakıp tehlikeye atmayacağını ya da bir NATO müttefikiyle savaş durumuna gelemeyeceğini" söyledi.

Gündem yine Türkiye ve Barış Pınarı Harekatı

Türkiye’nin yanlış yöne gittiğini söyleyen Esper, “Türkler’in Batı yörüngesinden ziyade Rusya’nın yörüngesine doğru hızla yaklaştığını görüyoruz ve bu çok talihsiz” dedi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper’ın NATO toplantısındaki gündeminde Türkiye’nin Suriye harekatı ve IŞİD’le mücadele olması bekleniyor.