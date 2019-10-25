Anadolu Efes Real Madrid'e fark attı

THY Euroleague'in 4. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 76-60 mağlup etti.

Turkish Airlines Euroleague 4'üncü hafta maçında Anadolu Efes, evinde İspanya temsilcisi Real Madrid'i 76-60 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, Euroleague'deki üçüncü galibiyetini alırken Real Madrid 2'nci mağlubiyetini yaşadı.

Lacivert-beyazlılarda Bryant Dunston ve Krunoslav Simon 17'şer sayı ile maçın en skorerleri olarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Anadolu Efes, Eurolegue 5'inci hafta maçında 29 Ekim Salı günü Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Milivoje Jovcic xx, Milan Nedovic xx

Anadolu Efes: Micic xxx 12, Larkin xx 9, Simon xxx 17, Peters, Dunston xxx 17, Singleton xxx 13, Anderson x 2, Beaubois xx 6, Doğuş Balbay xx, Pleiss x

Başantrenör: Ergin Ataman

Real Madrid: Rudy Fernandez xx 9, Campazzo xx 5, Randolph xx 6, Llull xx 14, Carroll x 6, Mickey xx 10, Deck xx 10, Taylor x, Tavares x, Laprovittola x, Causer x

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 15-11 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 29-31 (Real Madrid lehine)

3. Periyot: 56-50 (Anadolu Efes lehine)