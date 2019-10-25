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Napoli Vedat Muriç için harekete geçti! Çılgın rakama bakın

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric için Damien Comolli ile görüştü.

Avrupa ve dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric için ilk somut adımı İtalyan devi Napoli attı.

Comolli'den söz aldı
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muric için Damien Comolli ile bir araya geldi. Vedat'ın durumu ve şanrtları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.

25-30 milyon Euro
Fenerbahçe'nin Vedat'ı satmayı planlamadığı ancak 25-30 milyon Euro civarında bir rakam teklif gelirse durumun yeniden ele alınacağı ifade edildi.



Eljif Elmas'ı almışlardı
Hatırlanacağı gibi Napoli, sezon başında Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.

Bonservis: 16 milyon Euro
Sportif başarı bonusu (azami): 1.5 milyon Euro
Sonraki satıştan pay (azami): 1.5 milyon Euro

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