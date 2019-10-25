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Twitter'dan Mazlum Kobani skandalı! Teröristin hesabını onayladılar

Twitter yönetimi, kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Kobani'ye mavi tik vererek hesabını resmen onayladı ve büyük bir skandala imza attı.

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, büyük bir skandala imza attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da adından sıkça ve övgüyle bahsettiği terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani'nin Twitter hesabı, şirket yönetimi tarafından resmen onaylandı.

Kırmızı listede aranıyor

Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan ve Şahin Cilo veya Mazlum Kobani gibi farklı kod adları bulunan, ayrıca teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği terörist, Ekim 2015'ten beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "en çok aranan teröristler listesi" kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor. Terörist Şahin'in başında 4 milyon lira para ödülü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Mazlum denilen teröristi bize teslim etmeli

"ABD'nin bize teslim etmesi lazım NİN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Mazlum Kobani kimdir? 

Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarındandır. Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği terörist Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alan terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak aranıyor. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları'nca daimi arama kararı bulunan terörist, Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı.

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