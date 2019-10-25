4 günde 2 kilo verdiren diyet listesi üstelik tokluk garantili!

4 günde 2 kilo verdiren Selahattin Dönmez diyetinin detaylarını sizler için derledik. Hem sağlıklı hem de hızlı kilo vermenize yardımcı 4 günde 2 kilo zayıflatan diyet listesiyle tokluk da garanti. Selahattin Dönmez'in 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesinde tek yapmanız gereken listeye 4 gün sadık kalmak.

4 günde 2 kilo zayıflatan Selahattin Dönmez diyetinin detaylarını sizler için derledik. Hem sağlıklı hem de hızlı kilo vermek isteyenler Selahattin Dönmez'in 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesiyle aç kalmadan istedikleri kiloya inebilirler. Fox TV'de Çağla Şikel'in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programına katılan Selahattin Dönmez, 4 günde 2 kilo zayıflatan diyet listesiyle ilgili bir dizi uyarıda bulundu. Bu diyeti hamileler, emziren anneler, 18 yaş altındakiler, hipertansiyon, kanser, diyabet ve ciddi tedavi olanlar yapmamalılar. Menopoz, tiroit, insülin direnci ve sağlıklı kişiler uygulayabilir.

4 gün boyunca diyeti değiştirmek, besinlere alternatif yapmak kesinlikle yasak. Çay, kahve şekersiz olarak serbest. Sadece ikindi öğününde sütlü kahve içilebilir. Eğer kahveye süt eklemiyorsanız sadece süt olarak tüketebilirsiniz. Bol su için, maden suyu içmek isteyenler için 2 şişe günlük sınırlı. Güne kahvaltı ile başlayıp, öğünleri sırayla takip etmek şart. İsteyen yürüyüş yapabilir. Son olarak bu diyet sadecw 4 gün uygulanacak. Daha fazla yapılmayacak unutmayın.

4 günde 2 kilo zayıflatan Selahattin Dönmez diyeti listesi şöyle;

Kahvaltı: Yağ Yakan Yulaf Lapası

Malzemeler: 2 yemek kaşığı mutfak robotundan çekilmiş yulaf, yarım su bardağı süt, yarım elma, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı vanilya, 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı: Yulaf, tarçın, vanilyayı tavaya koyun. Üzerine süt ilave ederek pişirin. Pişen yulafı kaseye alın üzerine bal gezdirip elma dilimleyerek servis edin.

Öğle Yemeği: Düşük Kalorili Yeşil Mercimek Salatası

Malzemeler: 1 adet kırmızı biber​​​​​, 1 adet çarliston biber​​​​​, 2 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek​​​​, ¼ demet dereotu​​​​​, ¼ demet maydanoz​​​​

2 yemek kaşığı taze lor peyniri​​​​​​, 1 tatlı kaşığı nar ekşisi​​​​​, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı​.

Yapılışı: Haşlanmış yeşil mercimek, ince doğranmış biber, dereotu, maydanozu geniş bir kaba alın, üzerine lor peynirini ekleyin. Zeytinyağı ve nar ekşisini hazırladığınız salata ile harmanlayın.

Ara Öğün: 1 su bardağı sütlü kahve

Akşam Yemeği: 1 adet yumurta ile hazırlanmış 1 yemek kaşığı zeytinyağı konulmuş bol domates biber kuru soğanlı menemen, 1 ince dilim tam buğday ekmek, çoban salata 1 yemek kaşığı yağ eklenmiş

Not: Eğer acıkma yaşanırsa 1 adet kırmızı elma ekstradan yenilebilir.

Selahattin Dönmez kimdir?

1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Selahattin Dönmez aslen Hatay İskenderun’ludur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini İskenderun’da tamamlamıştır. Ardından 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1996 senesinde American’s Weight Loss Bakırköy şubesinde şişmanlık tedavisinde diyetisyen olarak çalışmış, bir yıl sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz Hastanesi bünyesinde Diyetisyen olarak vatani görevini tamamlamıştır.

Askerlik görevinin ardından 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalında Şişmanlık ve metabolik hastalıklarda beslenme üzerine bilim uzmanı olarak görev yapmıştır.

2002’de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Diyetetik Anabilim Dalında Metabolik hastalıklarda beslenme üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortak çalışma yaparak yüksek lisans diplomasını almıştır.

Selahattin Dönmez metabolik hastalıklarda beslenme, diyabet ve beslenme durumunun değerlendirilmesi üzerine çalışma ve poster sunumları hazırlamış, besin endüstrisinde sağlıklı ürünlerin oluşumunda ürün danışmanlığı yapmıştır.

Günümüze kadar bir çok dergi ve internet sitesi ile birlikte televizyon programlarında yazılar yazmış ve konuşmalar gerçekleştirmiştir.

Yaşantısını İstanbul’da sürdürmekte ve yine İstanbul’da kendi ismini taşımakta olan ofisi bünyesinde Beslenme ve Diyet danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Estetisyenler Derneği ve Fenilketonürili Çocukları Tarama ve Koruma Derneği İstanbul Şubesi, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesidir.

Selahattin Dönmez ‘in eserleri;

Fark Etmeden Diyet’le Kalıcı Kilo Verme

Dönmez Diyeti

Fark Etmeden Diyet

Fark Etmeden Diyet’le – Sorular, Cevaplar, Sağlığı İyileştiren Formüller

Fark Etmeden Diyet’le Yeni Bir Hayat

Mucizesiz Zayıflama – Yazar.