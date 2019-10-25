Yusuf Güney kaç yaşında Ebru Polat fena saydırdı uçak olayı bomba!

Son zamanlarda yaptığı dansla magazin basınında gündem olan şarkıcı Ebru Polat kendi gibi şarkıcı olan Yusuf Güney ile uçak bileti krizi yaşadı. Peki instagram hesabından Ebru Polat'ın saydırdığı Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında?

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medyada şarkıcı Yusuf Güney'e fena yüklendi. Uçak bileti krizi yaşayan ikili arasında yaşananları Ebru Polat instagram hesabından yazdı. Sosyal medya hesabından uçak biletini Yusuf Güney'e satan havayoluna püskürdü. Polat, Güney'e "Yusuf Güney kadar terbiyesiz bir adam göremedim. THY'de kendine bir tanıdık bulmuş" diyerek şarkıcıyı hedef alan sözler söyledi.

"BU İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR DURUM"

Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi: "Bu insan haklarına aykırı bir durum! THY'nin içinde bir şahısa (Yusuf Güney) e kim bu kadar riskli bir torpil yaptıysa ortaya çıkarılsın! Upgrade'lerde biletini ilk alan kişinindir o koltuk ve ücretli yolcu gelmediği sürece bileti başka bir Upgrade'li yolcuyla değiştirilemez! Bu yasal değil! Resmen hak gaspına girer! Bu kadar büyük ve profesyonel işleyen bir kurum olan THY'nin adını kim böyle lekeleyebilir. Bunu kim yapabilir! Benim kazanılmış hakkım çalındı, gasp edildi.. Bunlar yasal değil! Yasal hakkımı kullanacağım! Ben herkese adil davranıyorum, kimseye torpil yaptırmıyorum ayıp be!"

"BU İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR DURUM"

Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi: "Bu insan haklarına aykırı bir durum! THY'nin içinde bir şahısa (Yusuf Güney) e kim bu kadar riskli bir torpil yaptıysa ortaya çıkarılsın! Upgrade'lerde biletini ilk alan kişinindir o koltuk ve ücretli yolcu gelmediği sürece bileti başka bir Upgrade'li yolcuyla değiştirilemez! Bu yasal değil! Resmen hak gaspına girer! Bu kadar büyük ve profesyonel işleyen bir kurum olan THY'nin adını kim böyle lekeleyebilir. Bunu kim yapabilir! Benim kazanılmış hakkım çalındı, gasp edildi.. Bunlar yasal değil! Yasal hakkımı kullanacağım! Ben herkese adil davranıyorum, kimseye torpil yaptırmıyorum ayıp be!"

Yusuf Güney kimdir: 5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen şarkıcı, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 15 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınmış, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı. Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.