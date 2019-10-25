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EIA: ABD'nin petrol stokları 1.7 milyon varil azaldı

ABD Enerji Bilgi Yönetim Kurumu (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 18 Ekim'de biten haftada, yüzde 0.4'e karşılık gelen 1.7 milyon varil düşüşle 433.2 milyon varile gerilediğini duyurdu. Bu veriler ile, ABD'deki ticari ham petrol stokları 5 haftalık yükselişten sonra ilk kez düştü.

Ticari ham petrol stoğu olarak görülmeyen stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre, yüzde 0.2'ye karşılık gelen 1 milyon varil azalarak 642.4 milyon varile geriledi.

ABD'de hampetrol ithalatı da günde 438 bin varil düşüşle 5.9 milyon varile geriledi ve böylece, ABD'de toplam ticari petrol stokları bir haftada 9.0 milyon varil azalmış oldu.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yüzde 1.4'e karşılık gelen 3.1 milyon varil azalarak 223.1 milyon varile düştü.

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