Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal mektubu yanında götürüp Trump'a gösterecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği skandal mektubu, 13 Kasım'daki ABD ziyaretinde kendisine göstereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye ağır hakaretlerde bulunan Trump'ın mektubu yine gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepki çeken mektubu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Terörist başı Mazlum Kobani ile mektuplaşan Trump'ın, o mektubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba ek yapmasına Erdoğan, sert tepki gösterdi.

"Bu mektubu da yanımızda götürüp kendisine göstereceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde TRT ortak yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, skandal mektupla ilgili şunları söyledi:

"Trump benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar mümkün olduğunca dürüst davrandı. Tabii paylaşamadığım yanları yok değil. Var. Örneğin, kapak yazısıyla ek olarak o teröristin ona gönderdiği mektubu bana göndermesi. Bizim kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde kendisine, 'ABD gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir. Bu tavrı kınıyorum.' dedim. Ayın 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bir heyet olarak giderek oradaki görüşmelerimizi yapacağız. Bu mektubu da yanımızda götürüp kendisine göstereceğiz. 'Bakın böyle bir mektubu gönderdiniz.' diyeceğiz.

Benim Putin'e de söylediğim bir şey var. Ben bir teröristle masaya oturmam. Herhangi bir terör örgütünün başında olanı aracı olarak asla kabul etmem. Benim bugüne kadar okuduğum, bildiğim, öğrendiğim şudur; savaş hukukunda devletler arasında savaş olur. Dolayısıyla burada da siz bir terör örgütünün başıyla oturup müzakere etmezsiniz. Ama devletler arasında oturur bu tür müzakereleri yaparsınız."

Trump'ın mektubunda neler yazıyordu?

ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a yolladığı diplomatik teamüllere aykırı mektup büyük tepki çekmişti. İşte o mektupta yazılanlar:

Sayın Cumhurbaşkanı, Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım. Saygılarımla. Donald Trump