Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den terörist Mazlum Kobani'yi istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi mutabakatı sonrası Rusya'da canlı yayına katılan terörist Mazlum'u ABD'den isteyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin 13 Kasım'da gerçekleşeceğini söyledi. Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonun adını da bölgeden aldığını anlatan Erdoğan, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani'nin ABD'den isteyeceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, ABD ve Rusya ile imzalanan Suriye mutabakatları sonrası ilk kez canlı yayında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT ekranlarındaki programda, bölgenin sadece Türkiye ve Irak'ı ilgilendirdiğini; ancak koalisyon ülkelerinin bölgede varlığını sürdürdüğünü anlattı. Adana mutabakatını bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonunda bu mutabakata dayandığını kaydetti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Rasulayn, Ayn el Arab... Buralarda hep gözeler yani pınarlar var. Biz bir de buraya "Barış" ekledik ve böylece Barış Pınarı Harekatı başladı.

"DEAŞ kılıfı diye bir şey var"

Burada DEAŞ kılıfı diye bir şey var. Yahu burada sadece DEAŞ yok ki. Biz 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı derdest ettik. AB'nin burada terör örgütü olarak kabul ettiği bir terör örgütü var. Bu terör örgütünün bir de kolları var. Bunları hala terör örgütü olarak kabul edelim mi diye tartışma var. Bunlara tırlar dolusu silah teslim edildi. Biz bunları sayın başkana ifade ettim. Hatta ilk anlatmam Hamburg'daki G20 zirvesiydi. Kendisine bunları anlattığımızda "bunlar nasıl olur" dedi. Bir ortağımızın böyle bir şey yapması ve bunlarla karşı karşıya kalmamız bizi üzüyor.

"Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli"

Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim, onlar da bu adamı isteyecekler. Böyle bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz.

Buraları da 1 hafta süre ile Rusya ile yaptığımız anlaşma gereği Kamışlı hariç Rusya rejim güçleriyle terör örgütünden temizleyecek.

"Tel Abyad ile Rasulayn'ı suratle kontrol altına aldık"

Baktık ki eş dost ahbaptan bir şey olmayacak, adımı attık, hazırlıklarımız tamamdı. Biz terör koridorunu Barış Pınarı Harekatı koridoruna çevirdik. Burada ilk etapta bizim için çok çok önem arzeden Tel Abyad ile Rasulayn. Bu alanı süratle kontrol altına aldık. Burayı kontrol altına aldıktan sonra burada yaşayan halk huzur imkanını rahatladı. Burasının doğusunda da 10 kilometrelik derinlikler var. Buraları da 1 hafta süre ile Rusya ile yaptığımız anlaşma gereği Kamışlı hariç Rusya rejim güçleriyle terör örgütünden temizleyecek. ABD'liler temizlediklerine dair yazılı olarak bize sözünü verdiler. Batıda da teröristler var. Tel Rıfat'taki teröristlerin de Ruslar ve rejim güçleri tarafından boşaltılmasını 10 maddelik metinde sözünü aldık. Burası da teröristlerden temizlendikten sonra atılacak adım 3 milyon 650 bin mülteci var. Bunların tamamına yakını Arap'tır. Bir de Ayn El Arab'dan 350 bin kişi Obama zamanından beri Türkiye'dedir. Tüm ihtiyaçlarını biz temin ediyoruz. Diyorlar ya Kürtler aşağı, Kürtler yukarı. Biz Kürtlerle kardeşiz, bizim teröristler ile sorunumuz var.

"Biz şu anda 1 haftalık süreci bekliyoruz"

Biz şu anda 1 haftalık süreci bekliyoruz. 150 saatten sonraki süreç müşterek devriye güçlerimizin bu bölgede gezeceği dönemdir. Ondan sonra her iki tarafta da batıda da doğuda da devriye yapacağız. Ayn El Arab'da ABD'liler diyor buraya girmeyin, Ruslar da diyor ki girin. Biz gelişmelere göre kararımızı vereceğiz.

"Münbiç'i 90 günde boşaltacağız demişlerdi, boşaltmadılar"

Orada bir de Münbiç var. Münbiç'i 90 günde boşaltacağız demişlerdi. 90 günde boşaltacağız diyen ABD orayı boşaltamadı. Münbiç yüzde 85-90'ı ile Arapların. Buradaki insanlar topraklarından oldu. Bunların tekrar topraklarına dönmesini sağlamak istiyoruz. Münbiç'te aşiretler diyor ki ne olur gelin.

Münbiç'te Türk orduları olarak bir gözetim, kontrol durumumuz olacak. Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru 10 kilometre derinliğinde bir barış koridorunu açmış olduk.

Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler.

(Trump'ın daveti) Ayın 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz

Sayın Trump benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar mümkün olduğunca dürüst davrandı. Teröristin ona gönderdiği mektubu bana göndermesi. Bu tavrını kınadım. Ayın 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bir heyet olarak giderek oradaki görüşmeleri yapacağız. Bu mektubu da yanımızda getirip kendisine göstereceğiz. Sayın Putin'e de söylediğim bir şey var. Ben bir teröristle masaya oturmam. Herhangi bir terör örgütünü aracı olarak asla kabul etmem. Benim bugüne kadar öğrendiğime göre sadece devletler arasında savaş olur. Siz bir terör örgütünün başı ile müzakere etmezsiniz ama devletler arasında oturur müzakereleri yaparsınız. O zaman dedi ben Pence ve Pompeo'yu gönderiyorum dedi. Bu heyet geldi, görüştük. Türkiye Cumhuriyeti devleti asla terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmamıştır. Orada 120 saat dedik. 120 saat doldu, ondan sonra da Rusya ile yaptığımız anlaşmanın süreci başladı. O da 150 saat ve devam ediyor. 13'ünde ABD seyahatini gerçekleştireceğiz. Bir çok konuda görüşeceğiz. Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz.

"Biz inşaya geldik, yıkmaya değil"

Sınırlarımızı terör belasından temizliyoruz. Ülkemizdeki mültecilerin gönüllü bir şekilde dönebilecekleri bir güvenli bölge inşa ediyoruz. Güvenli olarak gerçekleştirebilirsek, biz planı yaptık, dersimize çalıştık. BM Genel Kurulunda devlet başkanlarına verdim. Orada, hastaneler, yönetim binaları yapılacak. Bunu bile öyle anlatmışlar ki orada yeni bir devlet mi kuruyorsunuz diye anlatmışlar. Gidin Cerablus'a bakın. Biz Türkiye'yi oraya yığmadık ki. Cerablus'ta Cerablus halkı var. Biz belediyelerimizi görevlendirdik, oradaki altyapıyı yaptık, Cerablus halkına teslim ettik. Biz inşaya geldik, yıkmaya değil. Suriye Suriyelilerindir. Üzerimize hangi görev düşerse onu da sonuna kadar yapacağız.

"PKK/YPG'liler DEAŞ'lıları salıverdi"

PKK/YPG'liler DEAŞ'lıları salıverdi. Kararlı adımlarımızla ülkemize giremediler. Hangi cezaevlerinde DEAŞ'lı var bunları bize verdiler biliyoruz. Bunlar oralardan alınır ve cezaevlerinde yargılanır. Elimizdeki bilgi dosyalarında kaç tane İngiliz, Fransız var bunları biliyoruz. Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların yargılaması cezaevlerinde olabilir. Ya da Türkler ülkemize getirilerek burada da yargılanabilir. Adalet Bakanlığımız da bu çalışmaları yürütüyor.

"Avrupa'nın kapılarını açarsak ciddi bir gidiş olur"

Avrupa'nın kapılarını açarsak ciddi bir gidiş olur diye düşünüyorum. Türkiye'yi sevip de buradan gitmek istemeyenler de var tabi. Dünya 8,5 yıldır Suriye trajedisine duyarsız kaldı. Bakalım Suriye'nin kuzeyindeki imar planımıza destek verecekler mi?

"Türkiye Patriotlara hala açık"

İHA/SİHA'larımızın yerli ve milli olmasının bizi rahatlattığı gibi bizim zırhlı taşıyıcılarımız, akıllı bombalarımız bizi rahatlatıyor. Bu bombaları bize ABD satmadı. Biz de kendimiz yaptık.

Türkiye Patriotlara hala açık. Biz F-35'lerinizi vermeyeceğiz dediler. Bu iş mi? Biz size ödeme yaptık, gövdeyi biz üretiyoruz. Bunu üreten bir ülkeye sen bunu vermiyorsun. Bu nasıl izah edilir? NATO'da üretiminde beraberiz ama vermeyeceğiz diyorlar. Biz başımızın çaresine bakacağız bunları da kendimiz üreteceğiz. Nasıl ki İHA'larda bunu başardıysak bunda da başaracağız.

"Yüzde 75-80 gibi bir desteğin olduğunu görüyoruz"

Terör örgütünün destekçisi olan parti dışında bu kararı aldılar. Zaman zaman ana muhalefetin başındaki zaatın çirkin açıklamaları oluyor. Rusya'da sayın Putin ile görüşmelerimizi yaparken garip garip şeyler konuşuyor. Ben Savunma Bakanımı bunlara gönderiyorum, giderek bilgilendirdiler. Bu kadar hassas düşünüyoruz, yaptığı işe bak. Bir başkanlık sistemi ile kabinesiyle ortada olan bir hükümetiz. Bilgilendirmeyi hassas yürütürken, teröre karşı mücadelemizi konuşurken sen de kalkıp içerden bize vuruyorsun. Ülkede bir kamuoyu araştırmasına girmiş değiliz ancak yüzde 75-80 gibi bir desteğin olduğunu görüyoruz.

İyi Parti şu anda sürece olumlu bir destek veriyor. Herhangi bir olumsuz destek duymadım. CHP'nin başındaki zaatın tabanda karşılığı olduğuna inanmıyorum. Çünkü CHP'nin 6 okunda da milliyetçilik var.

"TSK'mızın 7 şehidi var, 95 askerimiz yaralı"

Suriye Milli Ordusu, TSK ile beraber bu mücadeleye girdi. TSK'mızın 7 şehidi var, 95 askerimiz yaralı. Suriye Milli Ordusu'nun 96 şehidi, 374 yaralısı var. 20 sivil şehidimiz, 187 sivil yaralımız var."