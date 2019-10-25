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Cedi Osman Clevland Cavaliers ile dudak uçuklatan rakama anlaştı

NBA'de forma giyen Cedi Osman, takımı Clevland Cavaliers ile 4 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaştı. Cedi, 4 yıl için 30.8 milyon dolar kazanacak.

NBA'de Clevland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, takımıyla yeni sözleşme imzalıyor. The New York Times ve ESPN'de yer alan habere göre, Clevland Cavaliers yeni sözleşme konusunda Cedi Osman ile anlaşmaya vardı. Buna göre Cedi yeni sözleşmesiyle takımdan 4 yıl için 30.8 milyon dolar kazanacak.

Clevland Cavaliers'ta üçüncü sezonunu geçiren Cedi Osman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyordu. Genç oyuncunun mevcut kontratı üç yıl için toplam 8 milyon dolar bulunduruyordu.

Kontratı 2024'te sona erecek
2020-21 sezonu itibarıyla yeni sözleşmesine başlayacak olan Cedi Osman'ın kontratı 2024'te sona erecek. 24 yaşındaki Cedi Osman, geçen sezonu 13 sayı, 4.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

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