Umuda koşanlar derneği başkanı Gamze Özçelik Halep'ten paylaştı

Umuda Koşanlar Derneği ile başarılı işlere imza atan Gamze Özçelik, Halep'te savaşın acı halini gözler önüne serdi.

Oyunculuğu bırakıp tesettüre girmenin ardından yaptığı iyiliklerle sık sık adından söz ettiren Gamze Özçelik, bu kez savaş enkazı haline gelen hayalet şehir Halep'teki acı durumu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Halep'te minareleri yıkılmış harabeye dönmüş cami içinde oyun oynayan çocukları Gamze Özçelik, şu cümlelerle paylaştı:

"Şu gördüklerimiz bile bu dünyanın fani olduğunu bize hissettiremeseydi ne yapardık acaba? Ya duymaz olsaydı kalbimiz? Ya bize verilen şanın, şöhretin, malın, mülkün sahibi sansaydık kendimizi? Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş biliyor musunuz? Şimdi ise tam bir hayalet şehir. İyi ki ahiret var diyorsun burada. İyi ki.. Kim alırdı mazlumun öcünü? Kim zalime cezasını verirdi ahiret olmasa? İyi ki varsın Allah’ım. Kaymaktan, caymaktan sana sığınırız. Hamd sanadır."