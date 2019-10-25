İBB talep sordu 'post it' duvarlarına aşk mesajları yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi stratejik plan oluşturma aşamasında İstanbulluların fikrini sormak için Üsküdar, Taksim ve Yenikapı metro istasyonlarında 'post it' duvarları oluşturdu. Duvarlara aşkını itiraf edenlerden geçilmedi.

İstanbullular İBB'nin Üsküdar, Taksim ve Yenikapı metro istasyonlarında oluşturduğu 'post-it' duvarlarına taleplerini yazdı.

Milliyet'ten Gülten Çoktan'ın haberine göre, özellikle gençlerden ilgi gören duvara bırakılan notlarda, 'Babam beni Osman'a versin', 'Hakan seni çok seviyorum ömrüm', 'Seni çok seviyorum tutkum', 'Batuhan bana yazsın', 'Mazgala tek taş yüzüğüm düştü ve hayallerim mazgaldaki çöplerle kirlendi. Mazgallara lütfen çöp atmayalım' gibi mesajların çokluğu dikkat çekti.

İstanbullu sokak hayvanlarını da unutmadı. Notlarla onlara barınak ve mama yardımı da istedi.

5 bin kişi not yazdı

İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'un dört yıllık stratejik çalışma planını ortaya koyacak proje kapsamında günlük 5 bine yakın not paylaşıldı. İstanbullular isteklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Yenikapı, Taksim ve Üsküdar metro istasyonlarında 10 gün süreyle asılı kalacak 'Post-it' duvarının yedinci gününde 5 bin vatandaş önerilerini paylaştı. İnternette ise 115 bin kişi ankete katılırken, 15 bine yakın vatandaş ile de yüz yüze anket yapıldı.

Post-itleri toplanıp dijital ortama alınıyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, "Post-itleri toplayıp konusuna göre ayırarak dijital ortama alıyoruz. Çoğunluğun talepleri, stratejik planda önceliklerimizi belirleyecek. Bu öncelikler de yatırımlarımıza yansıyacak. Biz bunları 2020 yılından itibaren üç ayda bir yapacağımız performans ölçütleriyle yine belirleyip, yine halkımızla paylaşacağız. Temaları, taleplere göre geliştirip hareket edeceğiz" dedi.