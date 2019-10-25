Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, 300 kadar Rus askeri polisinin Suriye'ye ulaştığı bildirildi.

Rus haber ajansı INTERFAX'a açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, yaklaşık 300 Rus askeri polisin Suriye'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Ne olmuştu?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekat kapsamında 700'den fazla terörist etkisiz hale getirilirken, harekatın 9'uncu gününde Türkiye'ye gelen ABD heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş ve harekata 120 saat ara verilmesi kararı çıkmıştı.

ABD, bu 120 saatlik süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekileceğini taahhüt etmişti. 120 saat dolduğunda, Milli Savunma Bakanlığı Güvenli Bölge'de herhangi bir terör unsuruna rastlanmadığını ve operasyona gerek görülmediğini duyurmuştu.

ABD'nin ardından Rusya ile de görüşen Türk yetkililer, Rusya'dan Güvenli Bölge'de devriye faaliyetleri yürütme sözü aldı. Soçi'de gerçekleşen zirvede varılan mutabakat kapsamında Rusya, Türkiye'ye güney sınırını terör unsurlarından uzak tutacağının sözünü vermişti.

Bu kapsamda, 300 kadar Rus askeri polisi Suriye topraklarına girmiş oldu.